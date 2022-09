La Sinistra sconfitta. Fratoianni: 'Cattiva giornata'. Bonelli: 'Serviva alleanza col M5s' (Di lunedì 26 settembre 2022) 'La prima impressione che abbiamo è che quella di oggi non è una buona giornata per questo Paese. La destra vince le elezioni. Le prime proiezioni dicono che ha la maggioranza assoluta in entrambe ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) 'La prima impressione che abbiamo è che quella di oggi non è una buonaper questo Paese. La destra vince le elezioni. Le prime proiezioni dicono che ha la maggioranza assoluta in entrambe ...

il_cappellini : Per il Pd è una disfatta totale nei collegi tosco-emiliani: sconfitta in vista anche a Modena e Parma. Unica nota p… - mareblu201 : RT @AlessioParodi6: Comunque vedo che come al solito la sinistra ha preso la sconfitta come un momento di analisi approfondita e critica co… - federlor111 : RT @lageloni: 26 per cento, per dire, è un punto in più di Bersani nel 2013, nonché stante l’affluenza molti voti in meno. A proposito, que… - EugenioCardi : Ha perfettamente ragione Antonello Caporale: 'la sconfitta del PD? La sinistra ha smarrito il senso della propria p… - FunnyTobeme1 : Nella vita tutto è in equilibrio : Rihanna torna dopo 6 anni e sarà al Superbowl --- la bilancia pende verso la gi… -