La Sicilia va al centrodestra | Ora vogliamo il Ponte

AGI - La Sicilia resta saldamente nelle mani del centrodestra, che vede Renato Schifani conquistare con facilità la presidenza della Regione, mentre si apre una fase da un lato 'scoppiettante' con il ritorno all'Ars di Cateno De Luca e dall'altra di 'ricucitura' tra Cinque Stelle e Pd, chiamati a riprendere a Palermo il filo che si era perso dopo la rottura a Roma tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. Il centrodestra, al contrario, sembra ritrovare la propria compattezza, avendo raggiunto una "maggioranza qualificata" per governare. L'ex presidente del Senato, giunto alla candidatura dopo l'interminabile trattativa che registrò le dimissioni del presidente uscente Nello Musumeci (che oggi può accontentarsi di un posto a Palazzo Madama), è dato dalle proiezioni al 42%, con i dati reali (snocciolati molto lentamente sul sito della Regione:

