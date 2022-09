La sfida del personale per mettere a terra il PNRR (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Ilstanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: ilsanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del...

SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 In diretta La sfida del voto: tutte le news, i numeri e gli aggiornamenti della notte eletto… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Ecco allora la sfida permanente che l’#Eucaristia offre alla nostra vita: adorare Dio e non sé ste… - you_trend : ?? Nella sfida fra Lega e Forza Italia per il posto di seconda forza del centrodestra, i primi vincono nella metà pi… - LorenzoCast89 : RT @DomaniGiornale: La sfida di Meloni è affrancarsi del tutto dal post-fascismo e dalla postura anti-establishment per spostarsi nell’asse… - DomaniGiornale : La sfida di Meloni è affrancarsi del tutto dal post-fascismo e dalla postura anti-establishment per spostarsi nell’… -