La Russia ammette: '261mila persone hanno lasciato il Paese dopo il discorso di Putin' (Di lunedì 26 settembre 2022) E' la Russia stessa ad ammettere che oltre 250mila cittadini hanno lasciato il Paese dopo la dichiarazione di Putin, che ha annunciato la mobilitazione parziale. Il Servizio di sicurezza federale (Fsb)... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) E' lastessa adre che oltre 250mila cittadiniilla dichiarazione di, che ha annunciato la mobilitazione parziale. Il Servizio di sicurezza federale (Fsb)...

Dome689 : Scontri in Daghestan per la mobilitazione. Cremlino ammette errori sul reclutamento: “Nessuna decisione su chiusura… - TerrinoniL : Russia, il Cremlino ammette errori nella mobilitazione - libellula58 : Scontri in Daghestan per la mobilitazione. Cremlino ammette errori sul reclutamento: “Nessuna decisione su chiusura… - globalistIT : -