La Russa | «Fateci godere il momento | è il risultato di un lavoro che dura da anni»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Si aspettano i numeri, quelli veri, per lasciare finalmente da parte ogni prudenza. Ma all’Hotel Parco dei Principi, dove FdI segue i risultati elettorali insieme alla stampa italiana ed estera – pur con i “mi pare”, i “sembra”, i “direi” – è chiaro a tutti che il governo di centrodestra è lì, giusto dietro l’ultima curva della cautela e della scaramanzia. «Mi pare che la maggioranza che si starà prefigurando ci consentirà di governare», ha detto Ignazio La. Prima di lui lo avevano già sottolineato Fabio Rampelli e Francesco Lollobrigida. La: «I numeri ci sono. Sono ottimista sulla solidità della coalizione» Ugualmente, anche Lasi è detto «molto ottimista sulla solidità e compattezza del centrodestra» e, a chi gli chiedeva dell’arrivo della leader del partito, ha riferito che «Meloni ha detto che sarebbe passata a ...

