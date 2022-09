La Russa e il saluto romano del fratello assessore: è stato come l'errore del portiere Radu all'Inter (Di lunedì 26 settembre 2022) - In uno scambio di battute con il direttore Mentana, l'esponente di Fdi usa la metafora calcistica ma poi spiega serio: 'Mio fratello, che è la persona più buona del mondo, non ha saputo frenare il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) - In uno scambio di battute con il direttore Mentana, l'esponente di Fdi usa la metafora calcistica ma poi spiega serio: 'Mio, che è la persona più buona del mondo, non ha saputo frenare il ...

CottarelliCPI : Non c'è rischio di fascismo. Ma le spiegazioni dei saluti romani che girano ('è il 'presente', un rituale militare;… - pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - sbonaccini : Non c’è rischio di fascismo. Ma il saluto di La Russa e’ fascista. Chi lo nega mente sapendo di mentire. E dovrebbe solo vergognarsi. - Manuel97__ : RT @fcin1908it: Siparietto La7, Mentana: “E il saluto romano?”. La Russa: “Da interista, cosa successe a Radu?” - ChiaraZn : RT @chedisagio: Mentana: 'on. @Ignazio_LaRussa, cos ha pensato quando ha visto suo fratello fare il saluto romano?' La Russa: 'Lei che è u… -