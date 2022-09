La rivincita del Movimento 5 Stelle, boom al Sud (Di lunedì 26 settembre 2022) È risultato la terza forza politica, nonostante molti lo dessero in picchiata. Conte: «Saremo un’opposizione intransigente. Difenderemo le nostre battaglie e le riforme attuate» Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) È risultato la terza forza politica, nonostante molti lo dessero in picchiata. Conte: «Saremo un’opposizione intransigente. Difenderemo le nostre battaglie e le riforme attuate»

