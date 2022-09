La retorica dell’antifascismo è morta e anche il bipolarismo non si sente più tanto bene

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 settembre 2022) È ufficiale: l’antifascismo è morto. Consegnandoci la straordinaria vittoria del centrodestra, resa ancor più netta dalla superba performance di Fratelli d’Italia, il voto di domenica ci dice che la spinta propulsivacome motore di mobilitazione elettorale non esiste più. Meglio, non funziona più. È evaporata. Non siamo noi a dirlo, ma è la campagna elettorale più avariata e rancida di sempre a certificarlo. E tale è stata per responsabilità esclusiva di Enrico Letta e della consueta combriccola di giornalisti, intellettuali e opinionisti, evidentemente convinti – chissà perché – che il logoro schema del “pericolo nero” sarebbe risultato ancora vitale e attrattivo. Purtroppo per loro, così non è stato. L’antifascismo senza fascismo non funziona più Neppure il tormentone sul calendario con il richiamo della concomitanza temporale tra l’eventuale ...