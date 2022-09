La resa di Letta: "Non mi ricandido come segretario Pd" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del Pd ammette la sconfitta e annuncia che indirà a breve un Congresso al quale non si ripresenterà. Ma non pronuncia la parola "dimissioni". Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildel Pd ammette la sconfitta e annuncia che indirà a breve un Congresso al quale non si ripresenterà. Ma non pronuncia la parola "dimissioni".

