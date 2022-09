La Rappresentante di Lista sarà l’unica band italiana alla Billboard Latin Music Week (Di lunedì 26 settembre 2022) Si è appena conclusa un’estate ricca di successi per La Rappresentante di Lista con il MyM – Ciao Ciao Edition e adesso a un passo dall’inizio del tour invernale nei club italiani il duo ottiene un altro importante risultato, questa volta oltreoceano. Infatti, la band formata dalla voce di Veronica Lucchesi e la versatilità strumentale di Dario Mangiaracina si esibirà alla Billboard Latin Music Week come unica band italiana. Grazie alla piena maturazione del mercato Musicale italiano a livello globale, anche all’estero le vendite sembrano essere in forte espansione e lo dimostrano anche alcuni fenomeni internazionali, prima con i Maneskin e adesso anche con La ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 settembre 2022) Si è appena conclusa un’estate ricca di successi per Ladicon il MyM – Ciao Ciao Edition e adesso a un passo dall’inizio del tour invernale nei club italiani il duo ottiene un altro importante risultato, questa volta oltreoceano. Infatti, laformata dvoce di Veronica Lucchesi e la versatilità strumentale di Dario Mangiaracina si esibiràcome unica. Graziepiena maturazione del mercatoale italiano a livello globale, anche all’estero le vendite sembrano essere in forte espansione e lo dimostrano anche alcuni fenomeni internazionali, prima con i Maneskin e adesso anche con La ...

