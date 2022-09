La promessa della Meloni | “Non vi tradirò”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgiaha vinto. Trascinando la coalizione di centrodestra e, con ogni probabilità, monopolizzandola: da sola vale praticamente quanto l’intera ammucchiata di centrosinistra. Nel suo trionfo davanti ai militanti di Fratelli d’Italia, però, la probabile prossima presidente del Consiglio non si è messa a gongolare. Anzi, al netto di una comprensibile stanchezza, trasparivano già, dal volto e dai tonileader, la consapevolezza e, forse, la preoccupazione per l’ardua impresa che la aspetta: governare il Paese in un momento difficilissimosua storia, nel bel mezzo di una guerra alle porte dell’Europa, con l’incombente minaccia nucleare e l’attualissimo dramma dell’inflazione ecrisi energetica. Oltre all’incognita dei rapporti con l’estero: gli Usa di Joe Biden le daranno piena fiducia come hanno ...