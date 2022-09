"La prima lista nera , leggo il mio nome". Saviano rosica e già delira (Di lunedì 26 settembre 2022) "leggo il mio nome in tendenza perché gli elettori di Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Questa è l'Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) "il mioin tendenza perché gli elettori di Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Questa è l'Italia che ci aspetta. Stanno già stilando unadi ...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - you_trend : La mappa del primo partito, sempre per comune, mostra una dinamica simile, con FDI egemone nel Centro-Nord. Ma nell… - federico_bosco : L'annuncio di Putin non ha spaventato gli occidentali, né gli ucraini, ma in compenso ha terrorizzato i russi che p… - ChriLeblanc : RT @robertosaviano: Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Q… - AsorapaAsesores : RT @robertosaviano: Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Q… -