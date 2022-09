La paura di perdere il reddito di cittadinanza fa volare il M5S in Campania, Sicilia e Calabria (Di lunedì 26 settembre 2022) È andato in processione al sud promettendo i soldi del reddito di cittadinanza a pioggia in cambio del voto e ora Giuseppe Conte gongola per aver incassato il voto che gli consegna buona parte dell’elettorato in Campania dove, infatti, l’M5S risulta essere il primo partito. Dalla sua comoda – ma non vittoriosa – posizione elettorale ora Conte ne approfitta per schiaffeggiare Letta e impallinarlo sulle “scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd”. Scelte che, secondo il leader M5S “hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito”, “Il centrodestra ha vinto – sintetizza Conte togliendosi lo sfizio pestare duro su un malconcio Letta – il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità”. “Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) È andato in processione al sud promettendo i soldi deldia pioggia in cambio del voto e ora Giuseppe Conte gongola per aver incassato il voto che gli consegna buona parte dell’elettorato indove, infatti, l’M5S risulta essere il primo partito. Dalla sua comoda – ma non vittoriosa – posizione elettorale ora Conte ne approfitta per schiaffeggiare Letta e impallinarlo sulle “scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd”. Scelte che, secondo il leader M5S “hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito”, “Il centrodestra ha vinto – sintetizza Conte togliendosi lo sfizio pestare duro su un malconcio Letta – il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità”. “Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il ...

