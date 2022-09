La nuova versione del Terzo polo: "Qualsiasi cosa sopra il 7 per cento è una vittoria" (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono bastati i primi exitpoll per fare abbassare le aspettative. “L’obiettivo è il 10 per cento”, diceva Matteo Renzi fino a pochi giorni fa. “Qualsiasi cosa sopra il 7 è una vittoria”, è la nuova versione che va di moda questa sera al comitato elettorale del Terzo polo. Carlo Calenda ha deciso di non venire. “Ha preferito stare con la famiglia, non c’è niente di strano, parlerà domani”, spiegano dal suo staff. Anche Matteo Renzi non c’è. Dopo il voto è volato in Giappone per i funerali dell’ex presidente giapponese Shinzo Abe che si terranno martedì. Pare parleranno le ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. Con loro Maria Elena Boschi. Eppure anche chi è già arrivato rimane chiuso nelle stanze riservate. Al comitato si ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono bastati i primi exitpoll per fare abbassare le aspettative. “L’obiettivo è il 10 per”, diceva Matteo Renzi fino a pochi giorni fa. “il 7 è una”, è lache va di moda questa sera al comitato elettorale del. Carlo Calenda ha deciso di non venire. “Ha preferito stare con la famiglia, non c’è niente di strano, parlerà domani”, spiegano dal suo staff. Anche Matteo Renzi non c’è. Dopo il voto è volato in Giappone per i funerali dell’ex presidente giapponese Shinzo Abe che si terranno martedì. Pare parleranno le ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. Con loro Maria Elena Boschi. Eppure anche chi è già arrivato rimane chiuso nelle stanze riservate. Al comitato si ...

