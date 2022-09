“La mia paura più grande”, Elodie si racconta. E parla (anche) di Andrea Iannone (Di lunedì 26 settembre 2022) Una Elodie senza filtri, che ha aperto il proprio cuore raccontando del passato, di se stessa e anche della relazione nata da poco con Andrea Iannone. La cantante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha parlato di tutto, compresa la sua paura più grande, rivelando una parte molto intima di se stessa. L’occasione è stata di quelle speciali, infatti da poco ha fatto il suo esordio al cinema approdando a Venezia: un periodo ricco per la cantante tra lavoro e vita privata. Elodie, a cuore aperto ha raccontato se stessa Un completo bianco elegantissimo e dal taglio molto lineare, i capelli lasciati sciolti in morbidissime onde a incorniciare il video e trucco minimal: Elodie si è presentata così ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 settembre 2022) Unasenza filtri, che ha aperto il proprio cuorendo del passato, di se stessa edella relazione nata da poco con. La cantante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove hato di tutto, compresa la suapiù, rivelando una parte molto intima di se stessa. L’occasione è stata di quelle speciali, infatti da poco ha fatto il suo esordio al cinema approdando a Venezia: un periodo ricco per la cantante tra lavoro e vita privata., a cuore aperto hato se stessa Un completo bianco elegantissimo e dal taglio molto lineare, i capelli lasciati sciolti in morbidissime onde a incorniciare il video e trucco minimal:si è presentata così ...

