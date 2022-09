La media delle proiezioni | Meloni al 25% | Salvini e Berlusconi all' 8%

rubio_chef : Donne partigiane orgogliose della loro cultura e di quelle delle loro sorelle e fratelli che condividono contenuti… - Ruffino_Lorenzo : Casi tra lunedì e domenica - questa settimana: 142.518 - scorsa settimana: 113.008 - due settimane fa: 110.014 - t… - Agenzia_Ansa : Sale a 53 morti il bilancio del naufragio di una barca di migranti provenienti dal Libano i cui corpi sono stati ri… - iPotter_ : @itssimonriley Tutte le persone che cita hanno come immagine profilo simboli/persone che ritengono importanti per v… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Le reazioni dei media stranieri ed ai i primi dati delle elezioni politiche 2022. #CNN #Elezionipolitiche2022 #exitpoo… -

... pur se con dati un po' al di sotto rispetto allanazionale. Fdi riesce almeno a triplicare i ...dei risultati definitivi che si formeranno nel corso di questa giornata - nella peggiore...Innalzamento del limite all'uso del denaro contante allineandolo alladell'Unione Europea. Pnrr Pieno utilizzorisorse del PNRR, colmando gli attuali ritardi di attuazione. Accordo con la ...2' di lettura 26/09/2022 - Il gong è suonato e la musica, sul fronte della partecipazione al voto, è ormai la stessa da anni. Allo scoccare delle 23 si sono chiuse le urne per le elezioni politiche e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...