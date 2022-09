La Francia vuole mettere l’Italia sotto tutela: vigileremo su aborto e diritti umani (Di lunedì 26 settembre 2022) Con la solita spocchia che conosciamo tutti bene, il governo francese vuole mettere l’Italia sotto tutela dopo le elezioni che hanno sancito la nettissima vittoria di Fratelli d’Italia e del Centrodestra e, per il tramite del premier, la Francia se ne esce con una grave provocazione: vigileremo su aborto e diritti umani in Italia. “Non commento la scelta democratica del popolo italiano”, mette le mani avanti la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delle elezioni italiane in un’intervista a Rmc. Salvo poi precisare che, “allo stesso tempo la Francia dovrà essere attenta “a certi valori come i diritti umani e il diritto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Con la solita spocchia che conosciamo tutti bene, il governo francesedopo le elezioni che hanno sancito la nettissima vittoria di Fratelli d’Italia e del Centrodestra e, per il tramite del premier, lase ne esce con una grave provocazione:suin Italia. “Non commento la scelta democratica del popolo italiano”, mette le mani avanti la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delle elezioni italiane in un’intervista a Rmc. Salvo poi precisare che, “allo stesso tempo ladovrà essere attenta “a certi valori come ie il diritto ...

SusannaCeccardi : La Francia vuole chiudere i rubinetti dell’elettricità all’Italia per i prossimi due anni. Alla faccia della solida… - BK63805720 : La Francia ha problemi suoi a cui pensare, 80% dei francesi che vuole la uscita della Francia da quel puttanio mas… - giorgyporgy : @Libero_official bisognerebbe ricordare la Sig,ra Elisabeth Borne che ci sono BARCONI pieni di migliaia di migranti… - dipagaeta50 : @MARIACL55153721 Non hanno un po di pudore. Lo volete CAPIRE il Popolo Italiano Non vi vuole più basta adesso pot… - rappys1 : @repubblica Queste sono le risonanze del martellamento mediatico della sx contro la Meloni riguardo l'aborto, dove… -