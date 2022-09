La forza della vita di Maria Rosaria Vitiello (Di lunedì 26 settembre 2022) di Anna Villani È il 16 dicembre del 2014 la giornalista Maria Rosaria Vitiello ha da poco terminato i lavori di un convegno a Scafati sulla sicurezza stradale dove ha moderato gli interventi, sta per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando un’auto che sopravviene la fa rimbalzare sull’asfalto facendole battere la testa diverse volte al suolo, il suo corpo finirà lontano dal luogo dell’impatto per diversi metri. Si trova a passare di là un vigile della polizia locale, il tenente Pasquale Cataldo che, vedendola in una pozza di sangue, si precipita subito verso di lei, verifica il battito cardiaco, è assente. Vitiello, nell’urto, ha avuto un arresto cardiaco e senza pensarci troppo l’uomo le pratica un massaggio cardiaco. Una manovra di salvataggio che si rivelerà provvidenziale. Quel ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 settembre 2022) di Anna Villani È il 16 dicembre del 2014 la giornalistaha da poco terminato i lavori di un convegno a Scafati sulla sicurezza stradale dove ha moderato gli interventi, sta per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando un’auto che sopravviene la fa rimbalzare sull’asfalto facendole battere la testa diverse volte al suolo, il suo corpo finirà lontano dal luogo dell’impatto per diversi metri. Si trova a passare di là un vigilepolizia locale, il tenente Pasquale Cataldo che, vedendola in una pozza di sangue, si precipita subito verso di lei, verifica il battito cardiaco, è assente., nell’urto, ha avuto un arresto cardiaco e senza pensarci troppo l’uomo le pratica un massaggio cardiaco. Una manovra di salvataggio che si rivelerà provvidenziale. Quel ...

