MircoCinti : @maurovanetti @Mainaxcs @baccodough Adesso c'e n'è uno con un pluripregiudicato + Meloni + Salvini; sai che festa! - calaix81sast : RT @LaStampa: La festa di Meloni e dei militanti di Fratelli d'Italia sulle note di Rino Gaetano - avvtalladira : La #Meloni l'ha detto chiaramente: oggi è una giornata di festa per alcuni. Gli altri che non festeggiano si prepar… - neotemps : RT @LaStampa: La festa di Meloni e dei militanti di Fratelli d'Italia sulle note di Rino Gaetano - CFeliciotti : Prima riforma che dovrà fare il Governo Meloni sarà cambiare la data della festa della liberazione dal 25/4 al 25/9! ???? w l’Italia -

Today.it

... attentati alla Costituzione, guerra, cosa farà lache non abbia già fatto il PD È una sfida alla sua altezza. Chi l'ha votata E perché I suoi elettori, oggi in, si dividono in 4 ...... consegnando agli italiani un possibile governo guidato dalla leader di Fdi, Giorgia( QUI ... Unascoppiata anche al comitato barese di via Argiro dove diversi militanti hanno celebrato il ... "Grazie Italia", la festa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Geografia politica in perenne mutazione. Alle scorse elezioni, il partito di Giorgia Meloni era inchiodato al 4%, ma alle Comunali 2021 aveva più che raddoppiato i voti. Affluenza al 68,4%, superiore ...