La ferita “è aperta” | ma l’Italia è tornata Pazienza | ora viene il peggio

(Di lunedì 26 settembre 2022)di Mancini torna a brillare in Nations League e i rimpianti sono inevitabili. Ma questo gruppo ha futurosi è qualificata per la seconda volta alla Final Four di Nations League contro vento e marea. Lo ha fatto in un girone difficilissimo, lasciando alle spalle giganti come Inghilterra e Germania e giocando (bene) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ??? #Donnarumma tra il rammarico e la carica per la #NationsLeague: 'Mondiale ferita aperta. Andiamo alle Final Four… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League, Donnarumma: 'Mondiale resta una ferita aperta' Il portiere degli azzurri: 'Ma questa qualificazione ci voleva' - PianetaMilan : #Italia, #Donnarumma: “A giugno ho commesso un errore, può capitare” #Azzurri #Nazionale - glooit : Nations League, Donnarumma: 'Mondiale resta una ferita aperta' leggi su Gloo - moon_chldx : E sono qui a ripensare al minimo interessamento che hanno avuto le mie amiche nei miei confronti quando ho finito i… -

"Questa qualificazione ci voleva proprio per restituire un po' d'entusiasmo, anche se non si può tornare indietro: la mancata qualificazione per il Mondiale è una. Bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l'Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincerle". Così Gianluigi ...Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria di Nations League Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato ai ...Il portiere della Nazionale dopo la grande prestazione contro l'Ungheria torna indietro e si mostra autocritico ...Il ct sottolinea: "Abbiamo centrato un obiettivo importante. Bene per 70' poi nel finale la squadra non mi è piaciuta: ha perso il ...