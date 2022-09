La disfatta della Lega (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è riuscita a superare il 10% e ha preso la metà dei voti di Fratelli d'Italia perfino in Lombardia e in Veneto Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è riuscita a superare il 10% e ha preso la metà dei voti di Fratelli d'Italia perfino in Lombardia e in Veneto

rulajebreal : In tanti hanno creduto alla propaganda di Putin secondo la quale la Russia è invincible. Nessun analista ha conside… - IcoFrancavilla : RT @ilpost: La disfatta della Lega - h_steni : @LaVeritaWeb Tutto giusto ma, per me, la notizia è la 'disfatta' della lega e della linea Giorgietti-Fedriga. - thepawns_italy : @pdnetwork @EnricoLetta Ecco il risultato di essersi venduti al liberismo ed aver abbandonato ogni aspetto socialis… - titzbiltz : RT @CristinaMolendi: La #Serracchiani invece di parlare della disfatta politica del suo rettilario parla male del #TerzoPolo e non menziona… -