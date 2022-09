La destra vince le elezioni | tutti i dati definitivi delle Politiche 2022

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni, in rappresentanza del centro, è la grande vincitrice di questa tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano. Fratelli d’Italia, infatti, è risultato essere il primo partito su scala nazionale riuscendo a trainare gli scarsi risultati ottenuti dalle altre tre gambe della coalizione. Il Partito Democratico (alleato con Sinistra Italiana, Verdi, +Europa e Impegno Civico) ha confermato – percentualmente e non per numero di voti, vista la scarsa affluenza – il risultato ottenuto nel 2018. Il risultatodel, dunque, certifica quanto già indicato nei sondaggi. Risultato, le percentuali nel centroIl dato è praticamente ufficiale: la coalizione di centroha ottenuto la ...

