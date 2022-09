La ‘denuncia’: “La polizia penitenziaria è diventata carne da macello. Lo Stato ammetta la sconfitta e faccia qualcosa” (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ una lettera-deuncia, aperta a tutti i gionrali quella che Nardella, Vice Segretario Generale UIL PA Abruzzo, tiene ad ‘amplificare’: “L’ultima aggressione perpetrata, in ordine di tempo, a danno di un poliziotto penitenziario avutasi nella mattinata di ieri al carcere di Pescara da parte di un detenuto di origini romane il quale, all’atto della notifica del rifiuto ricevuto ad una richiesta di una telefonata a lui non spettante, avrebbe aggredito il collega di sezione (giovane di esperienza) prendendolo per il collo e, sembrerebbe, con l’intento di sottrargli le chiavi, si unisce a quelle del giorno precedente sempre a Pescara, di Sulmona, Teramo e L’Aquila. Nella stragrande maggioranza dei casi a porre in essere le vili aggressioni sono stati detenuti con problemi psichiatrici”. “Detenuti – prosegue Nardella – che, secondo uno schema dettato da un decreto legge emanato con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ una lettera-deuncia, aperta a tutti i gionrali quella che Nardella, Vice Segretario Generale UIL PA Abruzzo, tiene ad ‘amplificare’: “L’ultima aggressione perpetrata, in ordine di tempo, a danno di un poliziotto penitenziario avutasi nella mattinata di ieri al carcere di Pescara da parte di un detenuto di origini romane il quale, all’atto della notifica del rifiuto ricevuto ad una richiesta di una telefonata a lui non spettante, avrebbe aggredito il collega di sezione (giovane di esperienza) prendendolo per il collo e, sembrerebbe, con l’intento di sottrargli le chiavi, si unisce a quelle del giorno precedente sempre a Pescara, di Sulmona, Teramo e L’Aquila. Nella stragrande maggioranza dei casi a porre in essere le vili aggressioni sono stati detenuti con problemi psichiatrici”. “Detenuti – prosegue Nardella – che, secondo uno schema dettato da un decreto legge emanato con ...

