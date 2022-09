La classe di Del Piero alle prese con le palline da tennis ma il figlio vince la sfida (Di lunedì 26 settembre 2022) sfida familiare fra Alex del Piero e il figlio Tobias. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia. Ma lo stop con indirizzamento della pallina da tennis riserva una sorpresa. Buon sangue non mente. 26 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022)familiare fra Alex dele ilTobias. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia. Ma lo stop con indirizzamento della pallina dariserva una sorpresa. Buon sangue non mente. 26 ...

fahbro : RT @tomasomontanari: Complimenti al Pd che le ha regalato il Paese con politiche che hanno fatto impennare la diseguaglianza e quindi l’ast… - trescogli : Per conseguenza, compagni, noi sosteniamo che l'attuale situazione del proletariato internazionale, che l'attuale s… - ignazio_mereu : RT @erretti42: La Serracchiani “ Torneremo al campo largo con chi HA RITENUTO DI ANDARE DA SOLO” Sono i 5s che hanno ritenuto, non il Pd ch… - smecs_ : RT @AlbertoIndie95: Se perdi anche in Emilia Romagna e Toscana non è colpa del fascismo, del sovranismo o degli italiani. È che fai schifo… - AngiolinaRuta : RT @tomasomontanari: Complimenti al Pd che le ha regalato il Paese con politiche che hanno fatto impennare la diseguaglianza e quindi l’ast… -