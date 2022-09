La batosta presa da Luigi Di Maio nella sua Campania (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il primo dettaglio che colpisce, in una sfida così aspra, quella dell'uninominale alla Camera del Collegio Campania 1 Napoli-Fuorigrotta, è quello delle schede contestate. Nessuna. Poi, il risultato così netto, di cui i sondaggi della vigilia non davano segnale, proponendo invece il testa a testa, rovesciato solo a notte fonda dalle prime proiezioni. La sfida tra ex colleghi di partito, ministri uscenti e usciti, è stata vinta da Sergio Costa, 63 anni, una laurea in Agraria alla Federico II di Napoli, ministro dell'Ambiente nei governi Conte I e II, generale della Forestale passato alla politica da indipendente e dal 2022 'tesserato' Cinquestelle. Il suo nome come possibile ministro 'tecnico', per ironia della sorte, lo aveva lanciato a febbraio 2018, in una intervista a Rai 3, proprio Luigi Di Maio, da lui ora sconfitto. Costa ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il primo dettaglio che colpisce, in una sfida così aspra, quella dell'uninominale alla Camera del Collegio1 Napoli-Fuorigrotta, è quello delle schede contestate. Nessuna. Poi, il risultato così netto, di cui i sondaggi della vigilia non davano segnale, proponendo invece il testa a testa, rovesciato solo a notte fonda dalle prime proiezioni. La sfida tra ex colleghi di partito, ministri uscenti e usciti, è stata vinta da Sergio Costa, 63 anni, una laurea in Agraria alla Federico II di Napoli, ministro dell'Ambiente nei governi Conte I e II, generale della Forestale passato alla politica da indipendente e dal 2022 'tesserato' Cinquestelle. Il suo nome come possibile ministro 'tecnico', per ironia della sorte, lo aveva lanciato a febbraio 2018, in una intervista a Rai 3, proprioDi, da lui ora sconfitto. Costa ...

