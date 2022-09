"L'80% dei voti...". Molinari, la frase scatena la bufera: direttore "massacrato" (Di lunedì 26 settembre 2022) A Porta a Porta Maurizio Molinari commenta i risultati di queste elezioni 2022. Il direttore di Repubblica che ha impostato il racconto della campagna elettorale su un vento d'odio anti-centrodestra e soprattutto contro Giorgia Meloni, adesso deve fare i conti con la realtà. Ma a quanto pare non è disposto a riconoscere fino in fondo il trionfo del centrodestra. Il direttore di Repubblica infatti a Porta a Porta si sarebbe lasciato andare a un commento di questo tipo: "L'80 per cento dei voti degli italiani sono voti di protesta". Parole che di fatto hanno scatenato un avere e propria reazione furiosa sui social da parte di chi si aspettava un gesto di "pax" dal direttore del quotidiano romano. E così immediatamente è partita l'onda di vera protesta contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) A Porta a Porta Mauriziocommenta i risultati di queste elezioni 2022. Ildi Repubblica che ha impostato il racconto della campagna elettorale su un vento d'odio anti-centrodestra e soprattutto contro Giorgia Meloni, adesso deve fare i conti con la realtà. Ma a quanto pare non è disposto a riconoscere fino in fondo il trionfo del centrodestra. Ildi Repubblica infatti a Porta a Porta si sarebbe lasciato andare a un commento di questo tipo: "L'80 per cento deidegli italiani sonodi protesta". Parole che di fatto hannoto un avere e propria reazione furiosa sui social da parte di chi si aspettava un gesto di "pax" daldel quotidiano romano. E così immediatamente è partita l'onda di vera protesta contro ...

