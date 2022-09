Kulusevski ritorna sull' addio alla Juventus | ' Scelta migliore che potessi fare in quella situazione'

(Di lunedì 26 settembre 2022) Queste le sue paroleGazzetta, l'intervista integrale è possibile leggerla sul quotidiano. ' Mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo.Juve, però, non funzionava ...

ZonaBianconeri : RT @100x100Napoli: #Kulusevski parla della sua scelta di lasciare la #Juventus. - 100x100Napoli : #Kulusevski parla della sua scelta di lasciare la #Juventus. -

Dejan, in un'intervista a la Gazzetta dello Sport, è tornato sulla sua scelta di dire addio alla Juventus e di trasferirsi al Tottenham.ha voluto sottolineare che per com'era la situazione è stata la scelta migliore che poteva fare. Queste le sue parole alla Gazzetta, l'intervista integrale è possibile leggerla sul ...Alla mezz'ora il ritmo del gioco si rialza di nuovo, con la formazione inglese chead ... Sostituzioni :, Sessegnon, Doherty. Arbitro: Srdjan Jovanovic VAR: Paolo Valeri e ...Dejan Kulusevski, in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, è tornato sulla sua scelta di dire addio alla Juventus e di trasferirsi al Tottenham. Kulusevski ha voluto sottolineare che per com’era la ...Tutti gli Articoli della categoria Calcio pubblicati su Virgilio Sport nel 2022 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 225 ...