Kerkez: “Ero felice al Milan. Da Theo ho imparato tutto ciò che potevo” (Di lunedì 26 settembre 2022) Milos Kerkez, ex difensore del Milan, oggi all'AZ Alkmaar, ha parlato della sua esperienza in maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Milos, ex difensore del, oggi all'AZ Alkmaar, ha parlato della sua esperienza in maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@MilosKerkez88 a @TuttoMercatoWeb: 'Ero felice al @acmilan. Da @TheoHernandez ho imparato tutto ciò che potevo' - #ACMil… - PianetaMilan : .@MilosKerkez88 a @TuttoMercatoWeb: 'Ero felice al @acmilan. Da @TheoHernandez ho imparato tutto ciò che potevo' -… - LucaDColella : RT @DavideLusinga: ????L'ex #Milan Primavera Milos Kerkez a @scoutedftbl. 'Quando ero in Ungheria Maldini mi chiamò personalmente per incont… - MilanLiveIT : #Kerkez torna sull’esperienza al #Milan: ”Ero il miglior terzino della Primavera. Meritavo un posto in prima squad… - NandoPiscopo1 : @AnStorti @DanielsH796 @_talebanikov @Zoroback_023 Io parlo di un campionato che ho seguito tantissimo per 3 anni d… -