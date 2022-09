Kaka non si ferma mai | l’ex Milan in versione maratoneta regala spettacolo | FOTO

(Di lunedì 26 settembre 2022)è stato uno dei calciatori più forti in circolazione, le sue qualità non sono mai state in discussione. Nel corso della carriera ha conquistato tanti trofei, la sua caratteristica principale era quella di spaccare le partite grazie alla sua qualità palla al piede. L’esperienza più importante è stata quella con la maglia del, molto positivo il rendimento anche con San Paolo, Real Madrid e Orlando City. Il brasiliano continua a conrsi in grande forma, dal calcio è passato alla… maratona. Il risultato è stato subito interessante,si è messo in mostra nella major di Berlino chiudendo i 42,195 km con il tempo di 3h 38 minuti e 6 secondi. La performance è stata considerata in perfetta linea con le previsioni della vigilia: “straordinaria Berlino!”, è stato il messaggio del ...

