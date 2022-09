Juventus, Gazzetta: “In nazionale Vlahovic lotta, ma non trova il gol” (Di lunedì 26 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la Juventus non ha ancora visto il miglior Vlahovic, come in nazionale. “Ok, il gol non è arrivato. Ma nel calcio moderno la prestazione di un attaccante non si giudica solo dai palloni spediti in fondo al sacco. Dusan Vlahovic, sabato in Serbia-Svezia, se ne è mangiati un paio, a essere onesti. Il primo su cross al bacio del compagno nella Juventus Filip Kostic, altro serbo parso completamente trasformato dall’indossare la maglia della nazionale: spaccata a lato sotto porta. Il secondo su assist delizioso di Milinkovic: sinistro da posizione favorevole chiuso sul primo palo, dove Olsen ha ben parato”. “Chi magari ha visto solo gli highlights potrebbe giungere a facili conclusioni: ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lalanon ha ancora visto il miglior, come in. “Ok, il gol non è arrivato. Ma nel calcio moderno la prestazione di un attaccante non si giudica solo dai palloni spediti in fondo al sacco. Dusan, sabato in Serbia-Svezia, se ne è mangiati un paio, a essere onesti. Il primo su cross al bacio del compagno nellaFilip Kostic, altro serbo parso completamente trasformato dall’indossare la maglia della: spaccata a lato sotto porta. Il secondo su assist delizioso di Milinkovic: sinistro da posizione favorevole chiuso sul primo palo, dove Olsen ha ben parato”. “Chi magari ha visto solo gli highlights potrebbe giungere a facili conclusioni: ...

Gazzetta_it : Chiesa vede la luce in fondo al tunnel: c'è il Milan nel mirino - Gazzetta_it : Juve, Allegri in discussione: spunta l’idea Montero #juventus - Gazzetta_it : Zakaria: 'Juve troppo bassa, quel gioco non faceva per me'. E anche De Ligt punge ancora - SiiocaMilan : RT @Gazzetta_it: Sedotto e abbandonato: da dove riparte Locatelli, il “capitan futuro” della Juve - JohnInterista : RT @NicoSchira: Dejan #Kulusevski senza filtri alla Gazzetta: “Al #Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. #Conte e #Allegri hanno id… -