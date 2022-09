Izhevsk, sparatoria in una scuola: almeno 15 uccisioni e venti feriti da parte del killer neonazista (Di lunedì 26 settembre 2022) A Izhevsk , capitale della Repubblica dell'Udmurtia, c'è stata una sparatoria in una scuola: 15 persone, tra le quali 11 bambini, sono state uccise e 21 ferite, tra i quali anche 14 minori. L'... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) A, capitale della Repubblica dell'Udmurtia, c'è stata unain una: 15 persone, tra le quali 11 bambini, sono state uccise e 21 ferite, tra i quali anche 14 minori. L'...

