Italia. Storia di un paese spaccato da Nord a Sud, da Destra a Sinistra Fratelli d'Italia, il partito più a Destra della colazione che vede protagonisti anche la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia e Noi Moderati, è il più votato. E Giorgia Meloni "vede" già il Colle. L'Italia che si sta disegnando, scrutinio dopo scrutinio, è un paese cambiato, che muta la sua pelle dopo le elezioni del 2018. Quel partito che era l'ultima stampella della coalizione del centroDestra, dopo anche l'inesorabile tramonto di Forza Italia, appena 5 anni dopo si prende tutto. Prende la leadership della coalizione. Prende il governo del paese. Giorgia Meloni ha condotto la sua campagna elettorale già da vincitrice, forte dei sondaggi che la davano in testa da mesi, ormai. Forte del fatto di essere stato – praticamente – l'unico partito di ...

