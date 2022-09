Italia-Porto Rico 26 settembre volley femminile: orario Mondiali, dove vederla in tv, programma, streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi, lunedì 26 settembre, la Nazionale Italiana femminile di pallavolo giocherà il suo secondo match ai Campionati del Mondo 2022. L’avversario oggi è Porto Rico, il palcoscenico è sempre quello dell’avveniristico e maestoso GelreDome di Arnhem nei Paesi Bassi. LA DIRETTA LIVE DI Italia-PortoRico DEI Mondiali DI volley femminile DALLE 18.00 Dopo l’esordio “comodo” contro il Camerun, per la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti si presenta un nuovo appuntamento decisamente alla portata. Eloquenti in questo senso i risultati ottenuti dai due team nella prima partita, una vittoria larghissima per l’Italia rispetto ad una nettissima sconfitta delle centroamericane per mano del ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi, lunedì 26, la Nazionalenadi pallavolo giocherà il suo secondo match ai Campionati del Mondo 2022. L’avversario oggi è, il palcoscenico è sempre quello dell’avveniristico e maestoso GelreDome di Arnhem nei Paesi Bassi. LA DIRETTA LIVE DIDEIDIDALLE 18.00 Dopo l’esordio “comodo” contro il Camerun, per la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti si presenta un nuovo appuntamento decisamente alla portata. Eloquenti in questo senso i risultati ottenuti dai due team nella prima partita, una vittoria larghissima per l’rispetto ad una nettissima sconfitta delle centroamericane per mano del ...

