Italia, Mancini: «Nel finale i ragazzi non mi sono piaciuti. Obiettivo? Superare dicembre» (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria di Nations League Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto molto bene per 70? poi non mi sono piaciuti gli ultimi 20?. Abbiamo perso il controllo e ci siamo fatti chiudere. Importante aver raggiunto la finale di Nations League però il resto rimane. L'amarezza me la lascio scivolare via perché i ragazzi sono stati bravi a ricreare il gruppo. Ora l'Obiettivo è Superare dicembre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

