Italia, Donnarumma: «Mondiale resta una ferita aperta ma siamo stati bravi a ripartire» (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l'Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Ci volevano queste due partite per ridare entusiasmo anche se non si torna più indietro perché il Mondiale rimane una ferita aperta. Dovevamo ripartire per noi e per l'Italia e questo abbiamo fatto. A volte possono capitare errori e per noi portieri è dura, ma dobbiamo sempre cercare di lavorare al massimo. Le partite come quella di stasera si preparano da sole e cerco di restare tranquillo e sereno. Devo lavorare anche ...

