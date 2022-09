Italia, Dimarco trova il primo centro in Nazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Federico Dimarco ha trovato il primo gol con la maglia dell’Italia e segnato la 1500esima rete della sua storia Federico Dimarco ha trovato il primo gol con la maglia dell’Italia e segnato la 1500esima rete della sua storia. Il terzino dell’Inter è stato bravo a farsi trovare dal passaggio di Cristante. Rete che conferma l’ottimo momento dell’esterno nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Federicohato ilgol con la maglia dell’e segnato la 1500esima rete della sua storia Federicohato ilgol con la maglia dell’e segnato la 1500esima rete della sua storia. Il terzino dell’Inter è stato bravo a farsire dal passaggio di Cristante. Rete che conferma l’ottimo momento dell’esterno nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

