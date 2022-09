Italia | debutto in azzurro per Mazzocchi

(Di lunedì 26 settembre 2022) Settembre da incorniciare per Pasquale, l’esterno della Salernitana dopo il primo gol in A ha trovato l’esordio con l’Settembre da incorniciare per Pasquale, l’esterno della Salernitana dopo il primo gol in A ha trovato l’esordio con l’. Primo giocatore della Salernitana a giocare con la maglia della Nazionale e ingresso in campo nei minuti finali della sfida contro l’Ungheria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitcultura : Il debutto di Vito Coppola a Strictly Come Dancing, che dopo l’Italia infiamma il Regno Unito - diStasioStefano : @CarloCalenda @matteorenzi al 'debutto elettorale' ??!! o forse al 'doppio debutto elettorale' visto che si present… - generalpingu : @adriatzara @CarloCalenda Ok, resta il fatto che la M5S nel 2013 era una realtà nota da più di 3 anni con elezioni… - ArgoTone : RT @ik_ben_sven: Partiti con un debutto migliore di Calenda: PDL 2008 37.4% PD 2008 33.2% M5S 2013 25.6% Forza Italia 1994 21.0% La Margher… - ik_ben_sven : Partiti con un debutto migliore di Calenda: PDL 2008 37.4% PD 2008 33.2% M5S 2013 25.6% Forza Italia 1994 21.0% La… -

RaiNews

Dopo ilal Teatro Kismet, arriva anche al Radar la nuova produzione Teatri di Bari in ... Giovani Coreografi e Nuove Compagnie, Compagnia UPRisingUp/Germania, Compagnia AltraDanza) Il ...Un grandeper la nota influencer italiana, dopo un intenso anno di appuntamenti in giro per l', che dalla scorsa settimana è impegnata anche come commentatrice in diretta delle ... Esordio vittorioso dell'Italia al Mondiale femminile: 3-0 sul Camerun Silvio Berlusconi torna al Senato, Luigi Di Maio fuori dalla Camera, Ilaria Cucchi, Claudio Lotito, Rita Dalla Chiesa e Andrea Crisanti al debutto in ...49' - E' finita!! Grazie alle reti di Raspadori e Di Marco, gli azzurri si qualificano per la seconda volta consecutiva alle fasi finali della Nations League e conclude il girone A3 in ...