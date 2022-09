Italia, Cristante: «Abbiamo dimostrato di essere forti» (Di lunedì 26 settembre 2022) Brayan Cristante, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League Brayan Cristante, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Siamo stati bravi in queste partite non semplici e andiamo a giocarci queste finali. La delusione è grande e lo sappiamo tutti. Non possiamo farci nulla e potevamo solo riprendere il percorso per cercare di andare avanti al massimo in questa competizione. Siamo forti e lo Abbiamo dimostrato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Brayan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League Brayan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League. Le sue dichiarazioni: «Siamo stati bravi in queste partite non semplici e andiamo a giocarci queste finali. La delusione è grande e lo sappiamo tutti. Non possiamo farci nulla e potevamo solo riprendere il percorso per cercare di andare avanti al massimo in questa competizione. Siamoe lo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

