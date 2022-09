Italia, contro l’Ungheria per il primo posto: ancora Raspadori per portare gli azzurri alle Final Four (Di lunedì 26 settembre 2022) L’imprevedibile Nations League, che ha visto retrocedere l’Inghilterra, può regalare una gioia all’Italia. Gli azzurri, infatti, sfidano questa sera alla Puskas Arena di Budapest la sorprendente Ungheria, prima del girone, alla quale basta il pareggio per volare in Olanda alle Final Four del prossimo anno. L’Italia, imbattuta contro l’Ungheria in gare ufficiali e alla quale serve una vittoria per vincere il raggruppamento, parte favorita, per gli esperti Sisal, a 2,00 contro il 4,00 dell’Ungheria mentre il pareggio si gioca a 3,30. Entrambe le formazioni ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo: normale quindi che l’Under, a 1,67, si faccia preferire all’Over in quota a 2,10. Così se l’1-0 in favore dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) L’imprevedibile Nations League, che ha visto retrocedere l’Inghilterra, può regalare una gioia all’. Gli, infatti, sfidano questa sera alla Puskas Arena di Budapest la sorprendente Ungheria, prima del girone, alla quale basta il pareggio per volare in Olandadel prossimo anno. L’, imbattutain gare ufficiali e alla quale serve una vittoria per vincere il raggruppamento, parte favorita, per gli esperti Sisal, a 2,00il 4,00 delmentre il pareggio si gioca a 3,30. Entrambe le formazioni ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo: normale quindi che l’Under, a 1,67, si faccia preferire all’Over in quota a 2,10. Così se l’1-0 in favore dei ...

