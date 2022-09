Italia-Belgio volley femminile, quando la prossima partita dei Mondiali? Programma, orario, tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi la Nazionale Italiana di pallavolo femminile sarà impegnata nel secondo match del girone dei Campionati del Mondo 2022 contro Porto Rico. Non bisognerà aspettare molto per vedere le azzurre scenderanno nuovamente in campo, dato che il Programma prevede il terzo match a distanza di esattamente 24 ore dal precedente. Il terzo appuntamento per l’Italia del CT Davide Mazzanti è dunque in Programma domani alle ore 18.00. Dall’altra parte della reta ci sarà la nazionale del Belgio, anch’essa alla terza partita del proprio Mondiale. Dopo due impegni piuttosto abbordabili, il match contro le belghe sarà il primo vero test interessante per Paola Egonu e compagne. Se l’Italia deve ancora affrontare Porto Rico per provare a vincere il secondo match, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi la Nazionalena di pallavolosarà impegnata nel secondo match del girone dei Campionati del Mondo 2022 contro Porto Rico. Non bisognerà aspettare molto per vedere le azzurre scenderanno nuovamente in campo, dato che ilprevede il terzo match a distanza di esattamente 24 ore dal precedente. Il terzo appuntamento per l’del CT Davide Mazzanti è dunque indomani alle ore 18.00. Dall’altra parte della reta ci sarà la nazionale del, anch’essa alla terzadel proprio Mondiale. Dopo due impegni piuttosto abbordabili, il match contro le belghe sarà il primo vero test interessante per Paola Egonu e compagne. Se l’deve ancora affrontare Porto Rico per provare a vincere il secondo match, il ...

