Isernia, insulti e botte a bimbo di 4 anni: maestra sospesa (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Un'insegnante di una scuola d'infanzia di Isernia è stata sospesa per quattro mesi dall'insegnamento per maltrattamenti. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari di Isernia, su richiesta della Procura, e notificato questa mattina alla donna. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta, lo scorso 12 febbraio, dalla madre di un bimbo di quattro anni che frequenta l'asilo. La donna ha segnalato che, a partire dal mese di dicembre 2021, il figlio mostrava evidenti "segni di malessere, come crisi di pianto, incubi notturni, stati di paura, che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo e lo spingevano a isolarsi. Il piccolo, inoltre, aveva riferito alla madre che "la maestra quando stava a scuola lo ...

