Isabella Rauti umilia Fiano (45,4) a Sesto San Giovanni. Il dem si avventa sul Pd: "Andrà anche peggio" (Di lunedì 26 settembre 2022) Isabella Rauti ha battuto Emanuele Fiano. Era considerata una sorta di sfida nella sfida quella nella rossa Sesto San Giovanni tra il dem e la senatrice uscente di FdI che se le sono date di santa ragione durante tutta la campagna elettorale.. In un collegio che sembra blindato, la senatrice di FdI ha umiliato il dem con numeri schiaccianti. La Rauti ha ottenuto il 45,4 per cento dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Il duello più simbolico tra quelli andati in scena non solo in Lombardia, quello per il collegio uninominale per il Senato U04 che porta il nome di Sesto San Giovanni. La Rauti torna a Palazzo Madama con il 45,4% delle preferenze. L'ormai ex parlamentare del Pd (Pd, Alleanza Verdi ...

