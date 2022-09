Ironman 70 3 | è di Anzio la campionessa italiana | prossima tappa i mondiali in Finlandia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022)al centro dello sport. E’ infatti della città neroniana la medaglia d’oro70.3, nellache si è svolta a Cervia il 18 settembre. La gara, che si sviluppa su 3 prove, nuoto 1900mt, bici 90 Km, corsa 21km, vede al via i migliori atleti italiani e internazionali della categoria age group. In tutto sono stati circa 3000 gli atleti che si sono sfidati sulle strade di Cervia che, nonostante il giorno precedente sia stata flagellata da una tempesta violentissima, si fa trovare pronta ed impeccabile grazie agli sforzi degli organizzatori. Al via c’è l’atleta nostrana Maria Casciotti, classe 1985, sposata e mamma di 2 bambini, con una passione infinita per questo sport che pratica da tanto, non senza grandi sacrifici ma con risultati eccezionali anche quando si è dovuta confrontare con atlete più ...