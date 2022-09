Iran, il capo della magistratura ai manifestanti: «Taglieremo le mani ai nostri nemici» (Di lunedì 26 settembre 2022) «I rivoltosi dovrebbero sapere che la sicurezza del nostro Paese è la nostra linea rossa e la polizia la salvaguarderà con tutti i suoi mezzi». Così il capo della polizia di Stato Iraniana, Hossei Ashtari, avverte sulla linea dura che le forze dell’ordine Iraniane intendono mantenere nei confronti dei manifestanti del Paese. Le proteste che divampano da giorni in tutta l’Iran rivendicano il diritto alla libertà delle donne dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab. Nelle ultime ore poi la notizia di un’altra uccisione: la 20enne Hadis Najafi, diventata simbolo delle proteste contro le autorità Iraniane è stata colpita da ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) «I rivoltosi dovrebbero sapere che la sicurezza del nostro Paese è la nostra linea rossa e la polizia la salvaguarderà con tutti i suoi mezzi». Così ilpolizia di Statoiana, Hossei Ashtari, avverte sulla linea dura che le forze dell’ordineiane intendono mantenere nei confronti deidel Paese. Le proteste che divampano da giorni in tutta l’rivendicano il diritto alla libertà delle donne dopo la morte22enne Mahsa Amini, morta mentre era sotto custodiapolizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab. Nelle ultime ore poi la notizia di un’altra uccisione: la 20enne Hadis Najafi, diventata simbolo delle proteste contro le autoritàiane è stata colpita da ...

amnestyitalia : Fare un gesto gentile, come donare un fiore, in #Iran può essere molto pericoloso. Soprattutto se lo fai a capo sco… - avvclarinsolia : Iran, 1970 Le donne erano libere. Libere di girare con il capo scoperto, di indossare ciò che volevano, di studiare… - RadioItaliaIRIB : Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana è arrivato a Vienna - mau__ro : '«Roussari ya Toussari». Cioè “velo in testa o botte in testa” questo lo slogan coniato dai miliziani di Hezbollah… - AlbertoEnricoA2 : RT @micaelaanna07: #Iran mentre continua la rivoluzione nel paese, il Capo della Polizia della Capitale #Teheran dice ai suoi subordinati c… -