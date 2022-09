Iran: 450 nuovi arresti nelle proteste per la morte di Mahsa (Di lunedì 26 settembre 2022) Le autorità dell'Iran hanno arrestato altri 450 manifestanti nel nord del Paese, dove più di 700 persone sono già state arrestate nei giorni scorsi per aver partecipato alle proteste seguite alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Le autorità dell'hanno arrestato altri 450 manifestanti nel nord del Paese, dove più di 700 persone sono già state arrestate nei giorni scorsi per aver partecipato alleseguite alla ...

