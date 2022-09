(Di lunedì 26 settembre 2022) Ha suscitato polemiche la sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo che 10 anni fa travolse econ la sua auto unche stava attraversando la strada. Delusi (e increduli) i, un 71enne di origine straniera, alla letturadecisione del Giudice che ha ritenuto, di fatto, innocente il conducente facendo decadere l’accusa di omicidio colposo per la quale era stato imputato. L’incidente a mortale a Montalto di Castro La tragedia risale al 16 aprile 2012. Sono le 21.00. Il 71enne stava attraversando la strada “Marina”, all’altezza del cavalcavialinea ferroviarianel comune di Montalto ...

CorriereCitta : Investì e uccise un pedone nei pressi della Roma Grosseto: assolto, la ‘rabbia’ dei familiari della vittima -

... nel novembre 2021,Emilia Santurini, 63 anni di Fonzaso, mentre passeggiava a lato della strada in via Fenadora. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento ...Capriolo. Larissa David , 15 anni, era stata investita sulle strisce pedonali, ll'11 ottobre dello scorso anno, a Capriolo (Brescia), mentre raggiungeva la fermata dell'autobus per recarsi a scuola. ...