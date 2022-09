Inter | slitta il rinnovo di Skriniar | la situazione - Sport - Calcio - quotidiano net

zazoomblog : Inter e Milan: slitta l'inizio del dibattito pubblico per il nuovo San Siro - #Inter #Milan: #slitta #l'… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano San Siro, slitta la data del via al dibattito publico: Il dibattito pubblico per consultare i… -

TUTTO mercato WEB

Lo slovacco e l'si parlano senza accelerare:il rinnovo, il parametro zero spaventa i ...2 Era previsto per oggi l'inizio del dibattito pubblico in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milano nell'area di San Siro ma, come riferisce Calcio e Finanza , il tutto dovrebbe slittare ... Inter, slitta l'incontro con l'entourage di Skriniar per il rinnovo. Il PSG resta un'insidia forte Il futuro di Milan Skriniar potrebbe decidersi nel corso delle prossime settimane. Il difensore slovacco ha chiesto all'Inter di posticipare l'incontro per il rinnovo di contratto, attualmente in scad ...Il summit fra l'Inter e Milan Skriniar per parlare del rinnovo del contratto dello slovacco, secondo L'Interista, è slittato di qualche giorno.