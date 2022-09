Inter, il ct croato avvisa: «Ecco quanto rimarrà fuori Brozovic» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Ct della Croazia avverte l’Inter: le dichiarazioni di Zlatko Dalic sull’infortunio di Marcelo Brozovic. Le ultime Il Ct della Croazia Zlatko Dalic, Intervistato da Novu TV, ha parlato dell’infortunio del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. LE PAROLE – «Sembra che abbia sentito tirare il flessore della coscia. Probabilmente starà fuori per un periodo di 3/4 settimane. Mi dispiace gli sia successo, ma sarà pronto per il Mondiale. Ce ne siamo accorti quando è uscito, c’era tanto della sua corsa e della sua aggressività a centrocampo, anche la difesa dopo ha sofferto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Ct della Croazia avverte l’: le dichiarazioni di Zlatko Dalic sull’infortunio di Marcelo. Le ultime Il Ct della Croazia Zlatko Dalic,vistato da Novu TV, ha parlato dell’infortunio del centrocampista dell’Marcelo. LE PAROLE – «Sembra che abbia sentito tirare il flessore della coscia. Probabilmente staràper un periodo di 3/4 settimane. Mi dispiace gli sia successo, ma sarà pronto per il Mondiale. Ce ne siamo accorti quando è uscito, c’era tanto della sua corsa e della sua aggressività a centrocampo, anche la difesa dopo ha sofferto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Inter, il ct croato avvisa sullo stop di #Brozovic ??? - napolista : Gazzetta: l’Inter perde #Brozovic. Sospetto stiramento e stop di 3-4 settimane Il croato si è fatto male durante… - MaStep92__ : RT @it_inter: Pessima notizia per l'Inter, #Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale e rischia di essere indisponibile pe… - ferrantelli94 : RT @it_inter: Pessima notizia per l'Inter, #Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale e rischia di essere indisponibile pe… - FrisbeeGoat : RT @it_inter: Pessima notizia per l'Inter, #Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale e rischia di essere indisponibile pe… -