Inghilterra-Germania, i convocati di Southgate: assente il rossonero Tomori (Di lunedì 26 settembre 2022) Gareth Southgate ha diramato l'elenco dei convocati per Inghilterra-Germania. E Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è presente in lista Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Garethha diramato l'elenco deiper. E Fikayo, difensore del Milan, non è presente in lista

gippu1 : L'#Ungheria 2022 di Marco Rossi è la SECONDA squadra della storia del calcio a vincere in casa di Germania e Inghil… - gippu1 : Non voglio dire che la #NationsLeague sia una competizione poco sentita, però l'Ungheria è a 45 minuti dal vincere… - c4ppuccino_ : L’unica cosa positiva di questa giornata è la partita Inghilterra Germania - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #InghilterraGermania, i convocati di #Southgate: assente il rossonero @fikayotomori_ - @England @acmilan #ACMilan #Milan… - quelladelcalcio : Tomori escluso dalla rosa dell'Inghilterra Vs Germania spero solo perché southgate è un coglione e non per altro -