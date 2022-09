Infortunio Rrahmani: la decisione del Kosovo per la sfida contro Cipro (Di lunedì 26 settembre 2022) Il difensore del Napoli e del Kosovo, Amir Rrahmani, è in questi giorni in ritiro con la propria Nazionale, alle prese con un problema fisico che lo sta condizionando in questa sosta. L’Infortunio risale dal match contro il Milan di domenica scorsa, quando nel finale di partita l’ex Hellas Verona ha accusato un fastidio alla caviglia destra. Il difensore è riuscito comunque a terminare la sfida, ma in questi giorni si sono fatte sentire le scorie di un problema che fin da subito non è apparso di eccessiva gravità. Tuttavia, Rrahmani è stato costretto a saltare diverse sessioni di allenamento con la Nazionale, dando forfait per la sfida contro l’Irlanda del Nord. Amir Rrahmani (Photo by Alessandro Sabattini/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Il difensore del Napoli e del, Amir, è in questi giorni in ritiro con la propria Nazionale, alle prese con un problema fisico che lo sta condizionando in questa sosta. L’risale dal matchil Milan di domenica scorsa, quando nel finale di partita l’ex Hellas Verona ha accusato un fastidio alla caviglia destra. Il difensore è riuscito comunque a terminare la, ma in questi giorni si sono fatte sentire le scorie di un problema che fin da subito non è apparso di eccessiva gravità. Tuttavia,è stato costretto a saltare diverse sessioni di allenamento con la Nazionale, dando forfait per lal’Irlanda del Nord. Amir(Photo by Alessandro Sabattini/Getty ...

